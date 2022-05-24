Дюков рассказал о возможном формате Кубка РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал об обсуждении возобновлении розыгрыша Кубка лиги.

— Если нам не удастся в CAS отменить решение УЕФА об отстранении наших команд, то у нас появятся окна в календаре. РФС рассмотрел предложение ряда клубов провести Кубок РПЛ. Было рассмотрено несколько форматов проведения турнира. Это предложение заслуживает изучения и рассмотрения. В ближайшее время мы рассмотрим его детально. Понятно, что это влечет за собой больше высокоинтенсивных матчей. Также этот турнир интересен клубам с точки зрения дополнительных доходов. В случае проведения этого Кубка клубы смогут получить дополнительные доходы.

До 15 июля ставится задача закончить работу по формату нового Кубка. Будет сформирована финансовая модель, телевещатель, доходы. Если будет такая договоренность, то РФС проведет адаптацию Кубка России. Будет изменен формат Кубка страны.

Один из вариантов — 16 групп по три команды: представители РПЛ, ФНЛ-1, ФНЛ-2. Обсуждается возможность проведения двух матчей полуфиналов или четвертьфиналов — дома и в гостях. В случае если Кубка РПЛ не будет, может быть рассмотрен другой формат проведения кубка России. Один из возможных вариантов — проведение его по швейцарской системе, как будет проводиться Лига чемпионов с сезона-2024/25, — сказал Дюков.

Исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.