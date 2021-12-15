Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, необходим ли сборной России психолог.

— Нужен ли сборной психолог?

— Это должны решать футболисты и тренеры. Если выйдут с такой инициативой, я поддержу. В Сплите мы увидели полную самоотдачу, но в основном футболисты пытались не дать играть в футбол сопернику. Наверное, психология здесь была одним из факторов. Мне бы хотелось, чтобы сборная играла в смелый футбол. Это не значит, что все должны бежать в атаку. Как говорил Валерий Георгиевич, смелый футбол — это когда ты играешь в футбол сам, а не даешь играть сопернику.

О смелом футболе говорил Валерий Георгиевич — это играть в футбол самим, а не давать играть сопернику. В матче со Словенией я видел удовольствие ребят, у них получалось играть самим. Наверное, надо чуть больше времени, чтобы мы не боялись сами играть в футбол.

Это уже демонстрируют наши молодежные и юношеские команды. Вы сами видели матч с Испанией. Наша сборная там пыталась играть в футбол с позиции силы. По статистике ударов можно сказать, что мы в той игре доминировали. Радует, что другие возрасты тоже выступали уверенно этой осенью. Наша сборная U17 заняла второе место на турнире в Румынии, на последних минутах проиграли Германии. Команда U19 хорошо сыграла с Германией. Команда U20 тоже провела хорошие матчи. Наши молодежные команды на равных играют с грандами. Это результат комплекса многих мер. Вселяет оптимизм, что наша работа начинает приносить результат.