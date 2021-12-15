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«У него плохой вкус на игроков, не справился с работой». Губерниев — об уходе Витории из «Спартака»

Губерниев считает, что Витория не справился с работой в «Спартаке»
18:05
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«У Руя Витории плохой вкус на футболистов. Он не замечал Селихова. Не замечал в тот момент, когда нужно было позавчера, условно говоря, менять Максименко. Руй продолжал вгонять парня в эту плохую психологическую историю, и Максименко от матча к матчу играл просто плохо. Есть сейчас один футболист в чемпионате России, который может заиграть, не побоюсь этого слова, в любой европейской команде — Селихов. Руй не знал и не понимал, кто у него играл в команде. Это называется плохим вкусом на футболистов. Может быть, это связано с тем, что он смотрел на них с широко закрытыми глазами. Может, были трудности перевода. Тренеру мы должны быть благодарны, как болельщики «Спартака», за весну еврокубковую. Но он не справился с работой по большому счету. Я предполагал, что его уберут. Вообще руководство «Спартака» молодцы — читают мой Telegram-канал, прислушиваются. Но я не могу возглавить команду, я на биатлоне», — сказал Губерниев «СЭ».

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В Тинькофф РПЛ красно-белые занимают девятое место с 23 очками после 18 туров.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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