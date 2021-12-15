Спиридонов: «Руй запомнился порядочным. При Ваноли «Спартак» ждет бездна»
Спиридонов считает, что «Спартак» ждет бездна при Ваноли
18:10
Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».
«Руй запомнился порядочным тренером. Что ждет «Спартак» при Ваноли? Бездна!» — сказал Спиридонов «СЭ».
51-летний португальский специалист Руй Витория покинул должность главного тренера «Спартака» 15 декабря.
Он возглавил московский клуб в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». В РПЛ после 18 туров красно-белые занимают девятое место с 23 баллами.
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