Спиридонов: «Руй запомнился порядочным. При Ваноли «Спартак» ждет бездна»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Руй запомнился порядочным тренером. Что ждет «Спартак» при Ваноли? Бездна!» — сказал Спиридонов «СЭ».

51-летний португальский специалист Руй Витория покинул должность главного тренера «Спартака» 15 декабря.

Он возглавил московский клуб в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». В РПЛ после 18 туров красно-белые занимают девятое место с 23 баллами.