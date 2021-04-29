Дюков надеется начать следующий сезон РПЛ без ограничений по посещаемости
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что надеется начать сезон-2021/22 без ограничений по посещаемости матчей Тинькофф РПЛ.
— Есть ли понимание, когда будет увеличена посещаемость на стадионах?
— Если говорить про РПЛ, то это компетенция региональных властей. Поэтому все будет зависеть от ситуации в регионах. Пока есть основания надеяться, что минимальный уровень посещаемости постепенно увеличится. Было бы хорошо следующий сезон начать без ограничений. Будут ли изменения в ковидном регламенте РПЛ на следующий сезон? Будем надеяться на это. Для этого надо, чтобы все, включая журналистов, были с антителами. Пока это не так
В сезоне-2020/21 посещаемость стадионов ограничена из-за пандемии коронавируса.
(Сергей Федоров)
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