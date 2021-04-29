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Дюков — о пожизненном отстранении Вилкова: «Мы будем вести борьбу с такого рода случаями»

14:48
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от работы.

Ашот Хачатурянц.РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления

— Поддерживаете ли вы пожизненное отстранение Вилкова?

— Решение было принято судейским комитетом. Они и рекомендовали исполкому принять это решение.

— Как оцениваете ситуацию с Сухиной перед матчем со «Спартаком»?

— Есть правила и международная практика, в соответствии с которой представителям клуба неправильно появляться в судейской комнате. Мы будем вести борьбу с такого рода случаями.

Ранее сегодня, 29 апреля, сообщалось, что РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления. 41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

(Сергей Федоров)

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