Дюков — о пожизненном отстранении Вилкова: «Мы будем вести борьбу с такого рода случаями»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от работы.
— Поддерживаете ли вы пожизненное отстранение Вилкова?
— Решение было принято судейским комитетом. Они и рекомендовали исполкому принять это решение.
— Как оцениваете ситуацию с Сухиной перед матчем со «Спартаком»?
— Есть правила и международная практика, в соответствии с которой представителям клуба неправильно появляться в судейской комнате. Мы будем вести борьбу с такого рода случаями.
Ранее сегодня, 29 апреля, сообщалось, что РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления. 41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
(Сергей Федоров)
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