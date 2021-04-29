Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от работы.

— Поддерживаете ли вы пожизненное отстранение Вилкова?

— Решение было принято судейским комитетом. Они и рекомендовали исполкому принять это решение.

— Как оцениваете ситуацию с Сухиной перед матчем со «Спартаком»?

— Есть правила и международная практика, в соответствии с которой представителям клуба неправильно появляться в судейской комнате. Мы будем вести борьбу с такого рода случаями.

Ранее сегодня, 29 апреля, сообщалось, что РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления. 41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

(Сергей Федоров)