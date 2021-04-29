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Дюков — о Галактионове в молодежке и приходе Гинера в «Крылья»

15:17
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с контрактом главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова и прокомментировал информацию о возможном приходе в руководство «Крыльев Советов» Евгения Гинера и Романа Бабаева.

— Останется ли Галактионов у руля молодежки?

— С ним подписан контракт, но решение по будущему будет принято в ближайшее время

— Появилась информация, что в «Крылья Советов» могут прийти Гинер и Бабаев. Приветствуете ли вы участие Гинера в клубе?

— Это риторический вопрос. Он входит в исполком, я ему доверяю. Он выдвигался при мне.

28 апреля появилась информация о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер и гендиректор армейцев Роман Бабаев могут перейти в «Крылья Советов» по окончании сезона-2020/21.

(Сергей Федоров)

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