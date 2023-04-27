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27 апреля, 19:51

Дьяков заявил, что в матче «Спартак» — «Ростов» будет минимум три гола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» и «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором московская команда сыграет с желто-синими.

«За счет того, что «Спартак» играет дома, он чуть больший фаворит, но в целом команды к этому туру подошли в равных кондициях. «Спартак» пока в непонятном состоянии, пропускает очень много голов. Поэтому нельзя сказать, что красно-белые безоговорочные фавориты. «Спартак» в последних играх много пропускает и много забивает. Эта игра не станет исключением, мы увидим минимум три гола», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

После 24 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице соответственно с 48 и 49 очками. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-v-matche-spartak-rostov-my-uvidim-minimum-tri-gola-246645/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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