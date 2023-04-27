Дьяков заявил, что в матче «Спартак» — «Ростов» будет минимум три гола

Бывший футболист «Ростова» и «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором московская команда сыграет с желто-синими.

«За счет того, что «Спартак» играет дома, он чуть больший фаворит, но в целом команды к этому туру подошли в равных кондициях. «Спартак» пока в непонятном состоянии, пропускает очень много голов. Поэтому нельзя сказать, что красно-белые безоговорочные фавориты. «Спартак» в последних играх много пропускает и много забивает. Эта игра не станет исключением, мы увидим минимум три гола», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

После 24 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице соответственно с 48 и 49 очками. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.