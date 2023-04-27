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27 апреля, 20:00

Чибеж отреагировал на слова Гинера об агентах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Роберт Чибеж отреагировал на слова Евгения Гинера о том, что он не понимает, зачем нужны агенты.

«Скажу так: мистеру Гинеру, может, и не нужны агенты, чтобы приводить игроков в ЦСКА, но они точно ему нужны, когда он хочет продать футболиста. Ему нравится получать деньги, но он не хочет продюсировать трансфер. Приведу простой пример. Яка Бийол. Может, мистеру Гинеру и не был нужен агент, чтобы собрать информацию о футболисте, но ему нужен был агент, чтобы убедить Яку ехать в Россию. Разве мистер Гинер нашел «Удинезе»? Разве он нашел клуб, который готов был заплатить? Нет, это сделал агент. Или другой пример. Клуб подписал на пять лет футболиста, но через год им недовольны. Гинер говорит футболисту — уходи, мы в твоих услугах не нуждаемся. Футболист отвечает — нет я останусь еще на четыре года, прописанные в контракте. Что мистер Гинер будет делать? Он будет говорить с игроком, который игнорирует его слова? Или он пойдет к агенту», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Он также ответил на вопрос, перешел ли Бийол в ЦСКА без него.

«Нет, нет, нет. На тот момент на столе были предложения от ЦСКА и «Милана» — пятилетний, с условием один год отыграть за примаверу и четыре года за первую команду. Это можно сравнить с игрой за ЦСКА? Но было принято решение, что Яка не поедет в примаверу. Я понимаю мистера Гинера, уважаю его, как и все руководители клубов, он хочет, чтобы все было между ним и игроком. Но он забывает одну вещь — агенты находят футболистов, рекомендуют их, помогают подписать их, потом продать их. Это огромная работа и огромный рынок», — добавил Чибеж.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил следующее: «Мое субъективное мнение — вообще не понимаю, зачем нужны агенты. Юристы нужны, чтобы посмотреть контракт и чтобы клуб не обманул игрока, — здесь абсолютно согласен».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-bez-agenta-yaka-ne-pereshel-by-v-tsska-milan-predlagal-pyatiletnij-kontrakt/
Футбол
РПЛ
Евгений Гинер
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4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
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 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
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 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
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