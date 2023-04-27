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27 апреля, 19:38

Билялетдинов заявил, что от агентов футболистам отойти не получится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал слова Евгения Гинера об агентах.

«Реалии таковы, что от агентов футболистам отойти не получится. Система уже закостенела. Все понимают, какими преимуществами игрок обладает с агентом и без. У агентов есть круг общения, связи, они держат руку на пульсе, позволяют расширить возможности трудоустройства. Просто не всегда складывается так, что у футболиста и агента профессиональный подход к делу», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее Гинер заявил, что не понимает, для чего нужны агенты в футболе.

Евгений Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-realii-takovy-chto-ot-agentov-futbolistam-otojti-ne-poluchitsya/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
Евгений Гинер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
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Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Торпедо
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