Родригао — о ничьей с «Краснодаром»: «Думаю, «Зенит» потерял три очка»

Защитник «Зенита» Родригао высказался о ничейном результате в матче с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ (1:1).

«Думаю, мы потеряли три очка. Дома «Зенит» играл хорошо: контролировал матч, навязывал свой темп. У нас были моменты — мяч попал в штангу. Мы сделали то, что должны были. Но, к сожалению, все закончилось вничью, и мы потеряли три очка», — цитирует Родригао Sport24.

Футболист отметил, что команда из Санкт-Петербурга намерена бороться за победу в текущем сезоне РПЛ.

«Конечно, у «Зенита» сейчас не те результаты, которые мы хотели. Но наша команда — действующий чемпион, и мы боремся за победу в турнире и в этом году. У нас есть цель, которую мы должны достичь. Будем бороться до конца», — добавил он.

«Зенит» завершил первый круг чемпионата России на втором месте с 30 очками. В 16-м туре сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 15.15 по московскому времени.

До этого «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России по футболу.