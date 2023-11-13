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Родригао — о ничьей с «Краснодаром»: «Думаю, «Зенит» потерял три очка»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Родригао высказался о ничейном результате в матче с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ (1:1).

«Думаю, мы потеряли три очка. Дома «Зенит» играл хорошо: контролировал матч, навязывал свой темп. У нас были моменты — мяч попал в штангу. Мы сделали то, что должны были. Но, к сожалению, все закончилось вничью, и мы потеряли три очка», — цитирует Родригао Sport24.

Футболист отметил, что команда из Санкт-Петербурга намерена бороться за победу в текущем сезоне РПЛ.

«Конечно, у «Зенита» сейчас не те результаты, которые мы хотели. Но наша команда — действующий чемпион, и мы боремся за победу в турнире и в этом году. У нас есть цель, которую мы должны достичь. Будем бороться до конца», — добавил он.

«Зенит» завершил первый круг чемпионата России на втором месте с 30 очками. В 16-м туре сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 15.15 по московскому времени.

До этого «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России по футболу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595681-dumayu-my-poteryali-tri-ochka-rodrigao-o-nichyey-zenita-s-krasnodarom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

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 7
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Квинси Промес

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Роман Ежов

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Иван Обляков

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 4
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Оренбург

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