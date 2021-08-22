Дворкович высказался о победе «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил игру столичного клуба в матче пятого тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1).
«В первой тайме лучше выглядели. Во втором тайме играли от обороны, были выходы неплохие, но теряли мяч. Главное результат. Хорошо, что много молодых ребят из академии. Эти ребята борются. Смолов сегодня был хорош, играл здорово. Для него главное — мотивация. Возвращение в сборную для него важно», — сказал Дворкович.
«Локо» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Быки» остались на девятой строчке (6 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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