Дворкович: «Смолов очень сильно зависит от эмоционального состояния»
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович после завершения матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1) оценил форму нападающего московского клуба Федора Смолова, который в этом матче сделал дубль.
— Вам понятен смысл кадровых решений руководства?
— Не буду это комментировать. Важно, что на поле происходит.
— Смолов сегодня основной нападающий сборной?
— По тому, как он бьется — пожалуй, да. Карпин увидел игру.
— Аренда в Испанию пошла на пользу?
— Смолов очень сильно зависит от эмоционального состояния. Если эмоции позитивные, значит на пользу.
— С Хорватией поможет?
— Решать Карпину.
— Обсудили сегодня с Карпиным это?
— Не буду комментировать. Главное, что он настроен в рабочем ключе.
— Кадровые решения же могут привести к финансовым проблемам.
— Это вопрос к акционерам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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