Два болельщика прорвались на поле во время матча «Сочи» и «Спартака»

Два молодых человека в футболках с отсылками к известным блогерам Михаилу Литвину и Мэллстрою прорвались на поле на 77-й минуте матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

В данный момент команда Роберта Морено ведет в счете — 1:0. Автором забитого мяча стал защитник южан Яхья Аттият-Аллах, отличившийся на 76-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».