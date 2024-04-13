Два болельщика прорвались на поле во время матча «Сочи» и «Спартака»
Два молодых человека в футболках с отсылками к известным блогерам Михаилу Литвину и Мэллстрою прорвались на поле на 77-й минуте матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».
В данный момент команда Роберта Морено ведет в счете — 1:0. Автором забитого мяча стал защитник южан Яхья Аттият-Аллах, отличившийся на 76-й минуте.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».
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|44
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|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
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|33
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|5
|8
|20-27
|32
|
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|8
|7
|7
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|31
|
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|8
|4
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|20-23
|28
|
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|22
|6
|8
|8
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|26
|
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|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|
16
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
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30 тур
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
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