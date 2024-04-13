«Сочи» — «Спартак»: хозяева вышли вперед

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«Сочи» открыл счет в матче против «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ — 1:0.

На 76-й минуте отличился защитник хозяев Яхья Аттьят-Аллах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».