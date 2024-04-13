«Краснодар» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Тормена, Оласа, Кастаньо, Черников, Кади Боржес, Сперцян, Жоау Батчи, Олусегун, Кордоба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Эракович, Алип, Дуглас Санто, Клаудиньо, Барриос, Мостовой, Кассьерра, Педро.

«Зенит» опережает «Краснодар» на 1 очко в турнирной таблице РПЛ.