Дуран вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Колумнист «СЭ» Максим Никитин в своем Telegram-канале сообщает, что нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран, выступающий на правах аренды за «Фенербахче», вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» арендует 22-летнего колумбийца до конца сезона с опцией выкупа.

«Аль-Наср» в январе 2025 года заплатил за Дурана «Астон Вилле» 77 миллионов евро. Летом саудовский клуб отдал форварда в аренду в «Фенербахче». В этом сезоне Дуран провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 32 миллиона евро.