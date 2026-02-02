Ди Марцио: ЦСКА заинтересован в защитнике «Аталанты» Обриче

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Реле Обричу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в российском клубе рассматривают 19-летнего словенца в качестве потенциальной замены для Игоря Дивеева, который перешел в «Зенит». При этом «Аталанта» пока не заинтересована в уходе защитника.

Обрич перешел в систему «Аталанты» из «Партизана» в 2023 году. В этом сезоне он провел 9 матчей за молодежную команду итальянского клуба.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте в РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.