Антон Митрюшкин стал новым капитаном «Локомотива»

«Локомотив» объявил итоги голосования по выбору нового капитана команды.

Ранее пресс-служба клуба сообщала, что голосование провели в стиле реалити-шоу «Последний герой».

Капитаном «Локомотива» стал голкипер Антон Митрюшкин. Вице-капитанами выбрали Алексея Батракова и Сесара Монтеса.

Предыдущим капитаном железнодорожников был Дмитрий Баринов, который в зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА.