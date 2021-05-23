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10 из 10 игроков «Спартака» включили Ларссона в число лучших в РПЛ

17:15
Джордан Ларссон (№11) с партнерами по команде. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Спартака». Фото «СЭ»
Джордан Ларссон (№11) с партнерами по команде. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Все 10 одноклубников форварда «Спартака» Джордана Ларссона назвали его в топ-3 в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Самюэль Жиго, Александр Максименко, Павел Маслов и Квинси Промес поставили шведского нападающего на первое место. Также в свои тройки форварда включили Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алекс Крал, Александр Соболев, Наиль Умяров и Илья Кутепов.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Спартака». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Спартака». Фото «СЭ»

Ларссон — вне конкуренции по упоминаниям у вице-чемпионов. Сам форвард назвал первым нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и добавил в тройку одноклубника Соболева и полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Азмуна в топ-3 включили Джикия, Жиго и Крал, а Маслов и Кутепов упомянули других зенитовцев — полузащитника Андрея Мостового и защитника Вячеслава Караваева (соответственно).

Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате — 15 голов (а также 9 передач) в 29 матчах.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы