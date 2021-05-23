10 из 10 игроков «Спартака» включили Ларссона в число лучших в РПЛ
Все 10 одноклубников форварда «Спартака» Джордана Ларссона назвали его в топ-3 в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.
Самюэль Жиго, Александр Максименко, Павел Маслов и Квинси Промес поставили шведского нападающего на первое место. Также в свои тройки форварда включили Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алекс Крал, Александр Соболев, Наиль Умяров и Илья Кутепов.
Ларссон — вне конкуренции по упоминаниям у вице-чемпионов. Сам форвард назвал первым нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и добавил в тройку одноклубника Соболева и полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Азмуна в топ-3 включили Джикия, Жиго и Крал, а Маслов и Кутепов упомянули других зенитовцев — полузащитника Андрея Мостового и защитника Вячеслава Караваева (соответственно).
Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате — 15 голов (а также 9 передач) в 29 матчах.
Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».
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