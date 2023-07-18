В CAS предположили, почему «Рубин» и «Норчепинг» остановили дело по выплатам за Хакшабановича

В пресс-службе спортивного арбитражного суда высказались о приостановке дела по выплатам «Рубина» шведскому «Норчепингу» за переход Сеада Хакшабановича.

«Мы предполагаем, что стороны хотят все обсудить вне процедуры CAS. У нас нет официальной информации», — приводит ответ пресс-службы ТАСС.

«Рубин» приобрел Хакшабановича у «Норчепинга» летом 2021 года. Год спустя черногорец перешел в «Селтик».