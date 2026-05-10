Департамент судейства назвал верным решение Танашева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил спорные эпизоды матчей 28-го тура РПЛ.

ДСИ поддержал решение арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА (3:1). На второй минуте встречи Танашев наказал гостей одиннадцатиметровым ударом после фола Дугласа Сантоса на Лусиано Гонду. ВАР подтвердил решение главного арбитра.

«Атакующий игрок первым играет в мяч. Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить атакующие действия», — говорится в объяснении решения.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение Танашева назначить пенальти.

Также ДСИ назвал верными решение Василия Казарцева после видеопросмотра назначить пенальти в ворота «Ростова» в игре с махачкалинским «Динамо» (2:1) на 56-й минуте, решение Яна Бобровского об удалении защитника «Балтики» Эльдара Чивича в матче с «Рубином» (0:1) и решение Сергея Цыганка не назначать пенальти в ворота «Сочи» во встрече с «Оренбургом» (3:1) на 89-й минуте.

Одно решение признано ошибочным: ВАР должен был вмешаться и зафиксировать офсайд нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в игре против «Акрона» (1:0) на 68-й минуте.

