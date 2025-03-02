«Ростов» — «Динамо»: ВАР Казарцев помог отменить гол ростовчан

На 6-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым ошибочно засчитала взятие ворот гостей. Но уже вскоре после вмешательства ВАР Василия Казарцева решение было изменено.

Левников после ВАР-проверки и просмотра видеоповторов объявил, что игрок «Ростова» Николай Комличенко оказался в положении «вне игры» во время голевой атаки. Он находился за офсайдной линией и влиял на действия голкипера Андрея Лунева, мешая ему. В итоге взятие ворот «Динамо» было правильно отменено.

Это 68-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 64 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено. 1 раз пенальти не был назначен из-за предшествовавшего ему фола.