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Судейство

«Ростов» — «Динамо»: ВАР Казарцев помог отменить гол ростовчан

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 6-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым ошибочно засчитала взятие ворот гостей. Но уже вскоре после вмешательства ВАР Василия Казарцева решение было изменено.

Левников после ВАР-проверки и просмотра видеоповторов объявил, что игрок «Ростова» Николай Комличенко оказался в положении «вне игры» во время голевой атаки. Он находился за офсайдной линией и влиял на действия голкипера Андрея Лунева, мешая ему. В итоге взятие ворот «Динамо» было правильно отменено.

Это 68-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 64 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено. 1 раз пенальти не был назначен из-за предшествовавшего ему фола.

Николай Комличенко (&laquo;Ростов&raquo;) и&nbsp;Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;).«Ростов» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
02 марта 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Динамо

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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