Доменико Тедеско: «Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Ростовом» в матче в матче Кубка Париматч Премьер (2:1) отметил, что учит русский язык самостоятельно.

— Хотел бы сказать, что этот матч проходил после паузы и хотелось увидеть бы увидеть прессинг, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ». — Мирзов сегодня играл центрального нападающего, хотя его тянуло на бровку, где ему привычнее играть. Сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками вовсе не на остаток сезона и не окончательная, она базовая на три недели в межсезонье.

Подсказывал команде на русском? К сожалению, у меня нет учителя, в команде все мои учителя, результат уже есть.

(говорит на русском) Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно.