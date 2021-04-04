Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу армейцев в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1).

«Видно было с первых минут, что ЦСКА играл с большим преимуществом, — сказал Онопко «СЭ». — Была большая разница в классе, особенно, когда мяч был у Влашича или Марио. Тут надо отдать должное «Тамбову», потому что они действительно, обороняясь, проводили контратаки. Что касается дебют Олича, то свою задачу он выполнил — команда набрала три очка. Дебютные игры всегда проходят напряженно. Считаю, что победа заслужена».

Онопко сказал, что многие моменты с ВАР ему не нравятся. Но по словам тренера, сегодня к работе судей придраться тяжело — все пенальти были по делу.

«Ничто не предвещало пенальти с Дивеевым. Типичный момент, когда футболист обрабатывает мяч команды соперника, там никакой опасности вообще не было. Это был нелепый пенальти. Что касается рук футболистов «Тамбова» — когда стенка развалилась, зачем было руку выставлять? Есть моменты очень комичные для меня, когда футболисты обороняющейся команды прячут руки за спину вне штрафной площадки. А почему они в штрафной руки расставляют? Это все от уровня защитников. Хотелось бы, конечно, чтобы с игры что-то забили. Рондон мог забить 100-процентно, у Чалова был хороший момент. Федя очень хорошо вошел в игру с замены. Хочется еще отметить Первушина. Его команда после паузы другая, видно, что она пошла им на пользу. Команда дает хотя бы какой-то бой, потому что до этого были такие игры, как будто катком проходили по «Тамбову». Понимаю, что тренерскому штабу сейчас тяжело, Первушин — молодец в этом плане», — добавил Онопко.

Победа в дебютном матче Ивицы Олича на посту главного тренера подняла армейцев на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

(Екатерина Звенигородская)