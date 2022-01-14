Каттани рассказал о трансферной стратегии «Спартака» на ближайшее будущее

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции рассказал о спортивных планах команды на остаток сезона.

— Какая будет спортивная стратегия при вас?

— Самое главное — если есть хороший российский футболист на рынке, он должен быть в «Спартаке». Свинов, Хлусевич и Классен — хорошие примеры. Очень важно найти ту химию, которая в короткий срок поднимет нас. Девятое место это очень плохо. Надо найти баланс в этой работе. Сделку Хлусевича было осуществить не так просто, все понимают, что это один из многообещающих российских футболистов. Закрыть сделку по Хлусевичу в ноябре — наша игра на опережение. Пруцева я помню еще по «Чертаново». Вам не нцжно приглашать Каттани, который скажет что Пруцев хороший игрок. Вы это и так знаете. Нужно купить этого игрока. Важно найти командную химию между теми кто есть, и теми кто придет.

Также Каттани сообщил о том, на каких игроков будет нацелена трансферная кампания клуба.

— Работа по усилению — не математическая формула. Так не работает, что если ты хочешь усилить команду ты идешь в лигу из топ-5? Я могу привести примеры игроков, которые пришли из АПЛ в Испанию и играют не на том уровне, который был ранее. Я работаю над еще одним российским футболистом, но не на ближайшую перспективу. Основная моя работа — подписывать российских игроков.