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Сегодня, 15:46

Каттани рассказал о трансферной стратегии «Спартака» на ближайшее будущее

Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции рассказал о спортивных планах команды на остаток сезона.

— Какая будет спортивная стратегия при вас?

— Самое главное — если есть хороший российский футболист на рынке, он должен быть в «Спартаке». Свинов, Хлусевич и Классен — хорошие примеры. Очень важно найти ту химию, которая в короткий срок поднимет нас. Девятое место это очень плохо. Надо найти баланс в этой работе. Сделку Хлусевича было осуществить не так просто, все понимают, что это один из многообещающих российских футболистов. Закрыть сделку по Хлусевичу в ноябре — наша игра на опережение. Пруцева я помню еще по «Чертаново». Вам не нцжно приглашать Каттани, который скажет что Пруцев хороший игрок. Вы это и так знаете. Нужно купить этого игрока. Важно найти командную химию между теми кто есть, и теми кто придет.

Также Каттани сообщил о том, на каких игроков будет нацелена трансферная кампания клуба.

— Работа по усилению — не математическая формула. Так не работает, что если ты хочешь усилить команду ты идешь в лигу из топ-5? Я могу привести примеры игроков, которые пришли из АПЛ в Испанию и играют не на том уровне, который был ранее. Я работаю над еще одним российским футболистом, но не на ближайшую перспективу. Основная моя работа — подписывать российских игроков.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Динамо

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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