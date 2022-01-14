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Семак высказался о трансфере Сергеева в «Зенит»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу трансфера нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургский клуб.

«Иван — довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль — для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим. Все в его руках — посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В прошлом сезоне 26-летний футболист стал лучшим бомбардиром ФНЛ забив 40 голов в 42 матчах. В текущем розыгрыше у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-14-sergey-semak-plan-na-sbory-podgotovitsya-k-vozobnovleniyu-evrokubkov-i-chempionata.htm
Сергей Семак
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