Воробьев: «В Европе больше доверяют своему. В России — легионеру»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказал мнение об отношении к легионерам в РПЛ и европейских лигах.

«Российских игроков без иностранных языков действительно много. Но это не решающий фактор. Сравните РПЛ и европейские чемпионаты. Допустим, есть два футболиста примерно одного уровня — свой и иностранец. В Европе при таком раскладе больше доверяют своему, и это правильно. Поэтому зовут тех, кто реально талантливее. В России же — легионеру», — приводит слова Воробьева Sport24.

«Оренбург» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 20 матчей.