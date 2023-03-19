Воробьев рассказал, какие условия у него были во время выступления в Чехии

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев поделился впечатлениями от периода выступлений в Чехии.

«Необычное восстановление после игр. Команда идет в ресторан: еду футболисты берут за свой счет, а выпивка — за счет заведения. Жил на стадионе и спал на кровати. Матрас — в 30 сантиметрах от пола. Сперва даже телевизора не было. Чисто под мою Playstation дали — и то никакие каналы там не показывали», — приводит слова Воробьева Sport24.

В 2018-2019 годах Воробьев был игроком клуба «Градец-Кралове».