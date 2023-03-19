Сперцян о поражении «Краснодара» от «Локомотива»: «Мы не имели права так играть во втором тайме»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал «СЭ» поражение от «Локомотива» (2:3) в матче 20-го тура РПЛ.

«Против кого было персонально тяжелее всего играть? Да все сильные. Что произошло во второй половине матча? Мы не имели права так играть во втором тайме. Выигрывать первый 2:0, а второй тайм играть вот так... Почему так получилось? Пропустили за 6 минут два гола, так нельзя», — сказал Сперцян «СЭ».

«Локомотив» выиграл третий матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.