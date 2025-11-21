Футбол
Сегодня, 09:30

Полузащитник «Сочи» Васильев о работе с Морено: «Нужно учитывать подбор футболистов, отходить от своих принципов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» прокомментировал работу под руководством специалиста Роберта Морено.

— Как тебе период работы с Робертом Морено? Говорят, что он не понимал наш менталитет.

— Сейчас часто применяют это выражение к иностранцам. Не скажу, что Морено не понимал наш менталитет, просто не сложилась работа в «Сочи». Он по-своему видит футбол.

— Чувствовалось, что между тренерским штабом и игроками была потеряна связь?

— Были непонятны требования. Наверное, Морено сам это понимал, предпринимал шаги для корректировки, но глобально не смог перестроиться. Роберт хотел играть в открытый футбол, доминировать. Но нужно учитывать подбор футболистов, отходить от своих принципов. Если противостоишь сильной команде, то логичнее действовать от обороны. У тебя будут ошибки и поражения, если состав не соответствует выбранному стилю, — сказал Васильев «СЭ».

Дмитрий Васильев.«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2024 по август 2025 года. «Сочи» после 15-го тура занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ и набрал восемь очков.

ФК Сочи
Роберт Морено
