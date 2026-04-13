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13 апреля, 12:30

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Про Леху разговоры идут»

Артем Бухаев
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику Алексею Батракову.

«Не было бумаг. Про Леху разговоры идут. Это агенты, которые спрашивают по условиям. Не могу сказать, какие это клубы. У клубов желание обратить внимание на Леху — но никакой конкретики», — сказал Ульянов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков сыграл за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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Алексей Батраков
Дмитрий Ульянов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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