Спортивный директор «Локомотива» Ульянов об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Про Леху разговоры идут»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику Алексею Батракову.

«Не было бумаг. Про Леху разговоры идут. Это агенты, которые спрашивают по условиям. Не могу сказать, какие это клубы. У клубов желание обратить внимание на Леху — но никакой конкретики», — сказал Ульянов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков сыграл за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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