«Зенит» обжалует удаление Педро в КДК РФС

В пресс-службе «Зенита» подтвердили «СЭ», что клуб обжалует карточку полузащитника Педро, полученную в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Бразильцу показали прямую красную карточку во втором тайме за фол против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. При этом главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение об удалении только после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов.