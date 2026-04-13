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Оливейра — о пантомимах Соболева: «Вопрос к Мажичу. Он будет разбирать по телевизору»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос «СЭ» об итогах матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Игра была важная, но не самая. Самая важная будет, когда будет определяться первое и второе место. Понятно, что мы играли дома, хотели победить. Делали все для этого. Но есть внешние факторы, которые чуть-чуть мешают. Но ничего, мы двигаемся дальше. Не бросим, будем идти до конца.

— В конце матча Соболев активно показывал, что игрок «Краснодара» симулировал травму.

— Вопрос к судейству лучше давайте к Мажичу. Он будет разбирать по телевизору. Там вам расскажет все о моментах, потому что если мы будем говорить, то сами понимаете...

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко. Обе команды прервали свои трехматчевые победные серии в чемпионате.

19 апреля «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет «Балтику».

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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