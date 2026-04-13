Оливейра — о пантомимах Соболева: «Вопрос к Мажичу. Он будет разбирать по телевизору»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос «СЭ» об итогах матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Игра была важная, но не самая. Самая важная будет, когда будет определяться первое и второе место. Понятно, что мы играли дома, хотели победить. Делали все для этого. Но есть внешние факторы, которые чуть-чуть мешают. Но ничего, мы двигаемся дальше. Не бросим, будем идти до конца.

— В конце матча Соболев активно показывал, что игрок «Краснодара» симулировал травму.

— Вопрос к судейству лучше давайте к Мажичу. Он будет разбирать по телевизору. Там вам расскажет все о моментах, потому что если мы будем говорить, то сами понимаете...

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко. Обе команды прервали свои трехматчевые победные серии в чемпионате.

19 апреля «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет «Балтику».