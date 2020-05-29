Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о возобновлении чемпионата России-2019/20 со зрителями на трибунах.

Ранее Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками.

— Как говорил всегда Юрий Палыч, футбол — прежде всего для болельщиков, — написал у себя в Instagram Тарасов. — То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футбола. Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили — всех рассадить на несколько метров. 10 процентов — не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысяч человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас.

Возобновление чемпионата России-2019/20 запланировано на 21 июня.