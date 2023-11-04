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Сенников: «Локомотив» в более предпочтительном состоянии подходит к игре со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«В таком дерби все будет зависеть от настроя игроков и от момента. «Локомотив» в более предпочтительном состоянии подходит к этой игре, «Спартак» играет очень неровно. Непредсказуемая команда. Очень многое будет зависеть от стартового плана на игру. Если «Спартак» будет играть так же, как на Кубок, то «Локомотив» не простит. Четкого фаворита в этой игре нет, но «Локо» выглядит немного предпочтительнее. Команда выглядит более ровно психологически», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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