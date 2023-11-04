Гафин — о переходе в Азию: «Уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, — это не вариант»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) лежит в политической плоскости.

«Вопрос перехода РФС в Азию, в моем понимании, в первую очередь, политический. Чтобы на него ответить, нужно иметь гораздо больший массив информации, нежели чем есть у нас. Просто так уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, — это не вариант. Если есть возможность оставаться в УЕФА и есть какие-то шансы играть в Европе, то, конечно же, нам нужно этого придерживаться», — приводит слова Гафина Sport24.

26 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в АФК на заседании в ноябре или декабре нынешнего года.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.