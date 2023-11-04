Источник: «Факел» интересуется футболистом КАМАЗа Пальцевым

Защитник КАМАЗа Валентин Пальцев попал в сферу интересов «Факела», сообщает Metaratings.ru.

Пальцев играет за КАМАЗ с весны 2022 года. Контракт 22-летнего игрока с клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Пальцев провел за КАМАЗ 16 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.