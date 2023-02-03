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Сенников: «Если Галактионов провалится в «Локомотиве», часть игроков уйдет»

Сенников поделился мнением о перспективах «Локомотива» во второй части сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о трансферной политике клуба и порассуждал о перспективах «железнодорожников» во второй части чемпионата.

«Сейчас берут, наверное, тех, кого возможно взять. Нет такой карты выбора. Трансферная политика, в принципе, кажется мне нормальной. Да и футболисты в клубе были хорошие, в плане функционала да, они просели в первой части чемпионата, и было видно, что физически они не дорабатывали. Самое главное сейчас — подготовить команду, чтобы она была на ходу, и все друг друга чувствовали, были наиграны связки. Когда приходит 1-2 человека, структура остается, и результат игры не меняется. А когда прям масштабно, то всегда есть проблемы, как в «Спартаке». Когда менялись по десять человек за год, и клуб не мог выбраться из ямы. Тут все зависит от подготовки и от тренера», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Он также отметил, что в команде много иностранцев, которые могут покинуть клуб в любой момент.

«Большую часть игроков все равно уже купили, раздали, еще немецкая группа. Если у Галактионова не получится, команда провалит вторую часть чемпионата и будет опять смена, то опять часть игроков уйдет, часть придет. Придет новый тренер, и будет непонятно что. Если вылетят, то конечно, иностранцы все уедут, да и русских много уйдет. Когда играешь в ФНЛ, там и зарплаты ниже, и все другое. Посмотрим, удастся ли Галактионову наладить игру», — добавил Сенников.

В нынешнем сезоне после 17 туров в чемпионате России столичный клуб занимает 14-е место в зоне переходных матчей с 13 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-esli-galaktionov-provalitsya-v-lokomotive-budet-opyat-smena-i-chast-igrokov-uidyot-224967/
Дмитрий Сенников
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ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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