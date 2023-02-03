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Массимо Каррера считает Селихова одним из лучших вратарей России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова». Игра завершилась победой москвичей (0:0, пенальти — 2:1).

«Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России, «Спартаку» повезло, что у них есть такой игрок», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-selihov-odin-iz-luchshih-vratarej-rossii-spartaku-s-nim-povezlo/
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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