У «Зенита» нет задолженностей перед «Интернасьоналом» за трансфер Юри Альберто

У «Зенита» нет задолженностей перед «Интернасьоналом» за трансфер нападающего Юри Альберто, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент у «Зенита» никаких задолженностей перед «Интерсьоналом» нет. Петербуржцы перевели все положенные клубу средства, и, по словам собеседника, сумма выплат получилась меньше 24 миллионов евро.

В январе «Зенит» окончательно обменял Альберто в «Коринтианс» на защитника Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа 16-летнего Педро. Также петербуржцы получат 50 процентов от суммы последующей перепродажи Альберто.

СМИ сообщали, что «Зенит» заплатил за нападающего 24 миллиона евро. На момент ухода Альберто петербуржцы перевели первый транш «Интернасьоналу» на 4 миллиона. Тогда форвард ушел в аренду в «Коринтианс» в обмен на аренду полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана.