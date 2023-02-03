У «Зенита» нет задолженностей перед «Интернасьоналом» за трансфер Юри Альберто
У «Зенита» нет задолженностей перед «Интернасьоналом» за трансфер нападающего Юри Альберто, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, на данный момент у «Зенита» никаких задолженностей перед «Интерсьоналом» нет. Петербуржцы перевели все положенные клубу средства, и, по словам собеседника, сумма выплат получилась меньше 24 миллионов евро.
В январе «Зенит» окончательно обменял Альберто в «Коринтианс» на защитника Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа 16-летнего Педро. Также петербуржцы получат 50 процентов от суммы последующей перепродажи Альберто.
СМИ сообщали, что «Зенит» заплатил за нападающего 24 миллиона евро. На момент ухода Альберто петербуржцы перевели первый транш «Интернасьоналу» на 4 миллиона. Тогда форвард ушел в аренду в «Коринтианс» в обмен на аренду полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2