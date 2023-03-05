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Дмитрий Селюк: «Дзюба лучший российский нападающий, он однозначно пригодился бы любой команде»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:1).

«Дзюба лучший российский нападающий, он однозначно пригодился бы любой команде. До перехода в «Локомотив» его все хейтили, только я его поддерживал. Железнодорожники сделали хорошее приобретение, Лантратов в первом тайме сделал сумасшедший сейв, Пиняев очень хорошо смотрелся. Первый гол Дзюба забил на опыте, когда выставил ногу, молодой нападающий не факт, что вот так сыграл бы. Забить «Ростову» для Дзюбы было дополнительной мотивацией и получается, что Артем забил три гола игрокам сборной России», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона.

«Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-dzyuba-luchshii-rossiiskii-napadayushii-on-odnoznachno-prigodilsya-by-lyuboi-komande-233034/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 1 : 3
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Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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