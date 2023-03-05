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Йоканович — о матче с «Крыльями Советов»: «Сегодня хотелось подойти с таким настроем, чтобы выиграть»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о подготовке к матчу 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Какие особенности подготовки были к сопернику, с которым играете не первый раз за последнее время?

— Когда играешь с одним соперником три раза, сложно чем-то удивить. Не часто такое бывает. Первую игру мы проиграли, вторую сыграли вничью, сегодня же хотелось подойти с таким настроем, чтобы выиграть. Игра сложилось непросто, но мы склонили чашу весов в свою сторону.

— С чем связаны ранние замены Маричаля и Кутицкого?

— Оба игрока попросили замену. Маричаль подвернул голеностоп, а у Кутицкого был удар в область квадрицепса.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Славиша Йоканович
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 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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