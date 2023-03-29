Селюк: «Конате в отличной форме, он готов к матчу со «Спартаком»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о сроках возвращения футболиста на поле.

25-летний игрок пропустил первые два матча после рестарта чемпионата из-за повреждения.

«С Конате все в порядке, он уже давно работает в общей группе. Он готов к «Спартаку». Посмотрим, выпустит ли его Ташуев с первых минут. Он в отличной форме», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате забил 7 мячей в 16 матчах за «Ахмат» в чемпионате России.

«Ахмат» после 20 туров РПЛ располагается на шестом месте (32 очка). 1 апреля команда на выезде сыграет со «Спартаком».