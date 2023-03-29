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Сегодня, 13:09

Радченко: «Раздача билетов «Зенитом» увеличит посещаемость на непродолжительное время, но в целом не решит проблему»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на заявление пресс-службы «сине-бело-голубых» о бесплатном распространении билетов на матчи РПЛ.

«Когда только вносили закон о Fan ID в Госдуму, у меня было двоякое впечатление, — цитирует Metaratings.ru Радченко. — Я живу по принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Было очень интересно, как это будет происходить у нас. Потому что сначала было очень мало информации. Мы попробовали. И видим, сколько сразу проблем с болельщиками и преданными клубу фанатами. Конечно же, если говорить о чиновниках, которые принимают решение, надеюсь, что на это они уже обратили внимание. Бесплатная раздача билетов «Зенитом» увеличит в какой-то степени посещаемость на непродолжительное время, но в целом не решит эту проблему. Клубы понимают, что преданные болельщики должны быть на стадионе, поддерживать команду. Они так же ищут возможности чтобы посещение было больше».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков для инвалидов, пенсионеров и детей.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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