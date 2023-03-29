Арбитр Сухой не судил в РПЛ почти полгода. Но ему дали игру «Спартак» — «Ахмат»
Департамент судейства РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура чемпионата России. Алексею Сухому доверили игру «Спартак» — «Ахмат». Это для него первая встреча в РПЛ с 3 октября прошлого года. То есть он будет работать в этом турнире судьей после почти полугодового перерыва.
Перерыв был связан с крайне неудачной работой Сухого на игре «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0). Тогда он на 55-й и 58-й минутах дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.
Сначала он в первый раз неверно квалифицировал действия Кайо, который ударил Максима Глушенкова ногой в область правого бедра, и назначил вместо 11-метрового удара угловой. Видеоассистенты Сергей Карасев и Александр Богданов провели проверку, вмешались в действия рефери и предложили ему посмотреть видеоповторы. Но и после этого Сухой во второй раз отказался указать на 11-метровую отметку.
Интересно, что в итоге самарцы не выполнили угловой удар. Судья сказал, что «быки» должны выполнить удар от ворот. То есть он увидел на мониторе, что Кайо в борьбе с Глушенковым не сыграл в мяч. Почему тогда не назначен пенальти?
На 71-й минуте Сухой грубо нарушил правила игры, «открутив» назад момент с фолом на Эдуарде Сперцяне. В том эпизоде на ближней бровке Глушенков сфолил на краснодарце, попав ему рукой в лицо. Мяч выкатился за боковую линию. Судья не назначил штрафной удар. Один из игроков «Крыльев Советов» ввел мяч в игру, матч продолжился, прошла пара секунд — и вдруг Сухой дал свисток и пошел к лежавшему на газоне Сперцяну. После этого рефери вынес предупреждение самарцу Роману Ежову, решив, что тот ударил соперника. Потом отменил желтую карточку и показал ее Глушенкову.
Сухой неправомерно вернул игру назад, чего он делать не мог, потому что момент уже был заигран.
На 88-й минуте Сухой ошибочно не вынес второе предупреждение игроку «быков» Кайо, который грубо сыграл против Александра Солдатенкова, и не удалил его с поля. Возможно, решение судьи связано с тем, что в первом тайме он ошибочно показал Кайо желтую карточку.
Весной прошлого года Сухой был надолго отстранен от работы вместе с Артемом Любимовым. Произошло это после матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1), в котором был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота «быков». Динамовец Даниил Фомин его реализовал, забив победный гол. И вот осенью Алексея зачем-то снова назначили на игру «Краснодара». Да еще после того, как он не лучшим образом отработал предыдущие встречи.
Сегодня в интервью «СЭ» руководитель департамента судейства, председатель судейского комитета и председатель экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев дал краткий комментарий относительно выбора арбитров на матчи 21-го тура. В частности, он объяснил, почему не получил назначения Владимир Москалев:
— Посчитали, что нужно постепенно возвращать его в сезон. У него была долгая пауза и в первом матче после возвращения он допустил несколько ошибок, которые, слава Богу, были исправлены ВАР.
Москалев не судил в РПЛ с конца ноября (после кубковой игры «Зенит» — «Спартак»), его назначили, он ошибся, решили пока не использовать. Москалеву не дали игру даже в ближайшем туре первой лиги. Сухой не работал арбитром в РПЛ с начала октября, но его назначили.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4