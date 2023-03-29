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Судейство

Сегодня, 13:40

Арбитр Сухой не судил в РПЛ почти полгода. Но ему дали игру «Спартак» — «Ахмат»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Департамент судейства РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура чемпионата России. Алексею Сухому доверили игру «Спартак» — «Ахмат». Это для него первая встреча в РПЛ с 3 октября прошлого года. То есть он будет работать в этом турнире судьей после почти полугодового перерыва.

Перерыв был связан с крайне неудачной работой Сухого на игре «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0). Тогда он на 55-й и 58-й минутах дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.

Сначала он в первый раз неверно квалифицировал действия Кайо, который ударил Максима Глушенкова ногой в область правого бедра, и назначил вместо 11-метрового удара угловой. Видеоассистенты Сергей Карасев и Александр Богданов провели проверку, вмешались в действия рефери и предложили ему посмотреть видеоповторы. Но и после этого Сухой во второй раз отказался указать на 11-метровую отметку.

Интересно, что в итоге самарцы не выполнили угловой удар. Судья сказал, что «быки» должны выполнить удар от ворот. То есть он увидел на мониторе, что Кайо в борьбе с Глушенковым не сыграл в мяч. Почему тогда не назначен пенальти?

На 71-й минуте Сухой грубо нарушил правила игры, «открутив» назад момент с фолом на Эдуарде Сперцяне. В том эпизоде на ближней бровке Глушенков сфолил на краснодарце, попав ему рукой в лицо. Мяч выкатился за боковую линию. Судья не назначил штрафной удар. Один из игроков «Крыльев Советов» ввел мяч в игру, матч продолжился, прошла пара секунд — и вдруг Сухой дал свисток и пошел к лежавшему на газоне Сперцяну. После этого рефери вынес предупреждение самарцу Роману Ежову, решив, что тот ударил соперника. Потом отменил желтую карточку и показал ее Глушенкову.

Сухой неправомерно вернул игру назад, чего он делать не мог, потому что момент уже был заигран.

На 88-й минуте Сухой ошибочно не вынес второе предупреждение игроку «быков» Кайо, который грубо сыграл против Александра Солдатенкова, и не удалил его с поля. Возможно, решение судьи связано с тем, что в первом тайме он ошибочно показал Кайо желтую карточку.

Весной прошлого года Сухой был надолго отстранен от работы вместе с Артемом Любимовым. Произошло это после матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1), в котором был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота «быков». Динамовец Даниил Фомин его реализовал, забив победный гол. И вот осенью Алексея зачем-то снова назначили на игру «Краснодара». Да еще после того, как он не лучшим образом отработал предыдущие встречи.

Виталий Мешков. Каманцев объяснил возвращение Мешкова и Безбородова к работе в РПЛ

Сегодня в интервью «СЭ» руководитель департамента судейства, председатель судейского комитета и председатель экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев дал краткий комментарий относительно выбора арбитров на матчи 21-го тура. В частности, он объяснил, почему не получил назначения Владимир Москалев:

— Посчитали, что нужно постепенно возвращать его в сезон. У него была долгая пауза и в первом матче после возвращения он допустил несколько ошибок, которые, слава Богу, были исправлены ВАР.

Москалев не судил в РПЛ с конца ноября (после кубковой игры «Зенит» — «Спартак»), его назначили, он ошибся, решили пока не использовать. Москалеву не дали игру даже в ближайшем туре первой лиги. Сухой не работал арбитром в РПЛ с начала октября, но его назначили.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
15
14
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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