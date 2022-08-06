Радченко считает, что новые бразильские игроки в «Зените» должны приносить пользу

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе бразильского защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в питерский клуб.

«Очень много разговоров, что «Зенит» может приобрести еще одного бразильца. На данный момент команда более-менее укомплектована. Главное, чтобы от бразильцев была польза на футбольном поле для «Зенита», — сказал Радченко «СЭ».

В нынешнем сезоне 18-летний Ренан принял участие в 9 матчах за «тимау» и отметился 2 результативными передачами.

На данный момент в составе «Зенита» присутствуют 7 бразильцев: вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также форвард Малком.