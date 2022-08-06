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Сегодня, 13:06

Радченко — о возможном переходе Ренана в «Зенит»: «Главное, чтобы от бразильцев была польза»

Радченко считает, что новые бразильские игроки в «Зените» должны приносить пользу
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе бразильского защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в питерский клуб.

«Очень много разговоров, что «Зенит» может приобрести еще одного бразильца. На данный момент команда более-менее укомплектована. Главное, чтобы от бразильцев была польза на футбольном поле для «Зенита», — сказал Радченко «СЭ».

В нынешнем сезоне 18-летний Ренан принял участие в 9 матчах за «тимау» и отметился 2 результативными передачами.

На данный момент в составе «Зенита» присутствуют 7 бразильцев: вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также форвард Малком.

Дмитрий Радченко
Дуглас Сантос
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
Иван Куарежма
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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