В «Фенербахче» назвали слухами возможный переход защитника Салаи в «Зенит»

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию о возможном переходе защитника клуба Атиллы Салаи в «Зенит».

«Зенит» интересуется Атиллой Салаи? Официального заявления от «Фенербахче» об этом не было. Это просто слухи", — сказал Баки «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 24-летнего венгерского защитника около 10 миллионов евро.

В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.