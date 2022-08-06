Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

В «Фенербахче» назвали слухами возможный переход защитника Салаи в «Зенит»

Мария Куцубеева
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Атилла Салаи.
Фото Global Look Press

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию о возможном переходе защитника клуба Атиллы Салаи в «Зенит».

«Зенит» интересуется Атиллой Салаи? Официального заявления от «Фенербахче» об этом не было. Это просто слухи", — сказал Баки «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 24-летнего венгерского защитника около 10 миллионов евро.

В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 привычек для профилактики плоскостопия
«Избил депутата? Не первый и не последний депутат». Вячеслав Дацик побил 51-летнего Монсона благодаря двум кувыркам в клетке
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ, таблица переходов: Мойзес в ЦСКА, Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса
РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет
Сербия и Южная Америка — главные доноры РПЛ. Откуда теперь к нам приезжают легионеры
Гаврилов — о возможном уходе Мележикова: «В «Спартаке» постоянно кого-то снимают, выгоняют и приводят новых»
Президент «Урала» Иванов рассказал, что Дзюба не ответил на его звонок
Кечинов высказался о возможных переменах в руководстве «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Аяксе» заявили об отсутствии договоренностей с ЦСКА по трансферу Магальяна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости