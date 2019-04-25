Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в 25-м тура чемпионата России (1:0). По словам специалиста, футболисты выполнили его установку на игру.

- Поздравляю ребят с победой, - цитирует официальный Твиттер "Урала" Парфенова. - Да, в первом тайме были моменты, которые мы поправили в перерыве. Ребята вышли на поле и выполнили, о чем мы договаривались. Забили гол, в конце встречи еще имели возможности. Надо двигаться дальше.Сегодня заработали важные три очка.