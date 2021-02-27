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Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча с «Сочи»

18:56
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

«Каждый матч — это отдельная история, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Да, победы — это приятная история, дополнительные эмоции для настроя, это у нас никто не заберет. Сегодня будем сражаться, как и соперник. Возможность подняться с 14-го места? Любая победа означает, что у тебя будут очки, и ты поднимешься».

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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